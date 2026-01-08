Tassa di 2 euro sui pacchi l' Agenzia delle dogane non è pronta | concede due mesi di transizione

L'Agenzia delle Dogane ha annunciato il rinvio dell'introduzione della tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da paesi extra-Ue, prevista inizialmente per il 1° gennaio 2024. A causa di problemi tecnici, il nuovo termine sarà il 1° marzo 2026, offrendo un periodo di transizione di due mesi. Questa misura riguarda pacchi con un valore inferiore ai 150 euro e non rappresenta un ripensamento, ma un'ulteriore possibilità di adeguamento.

Non un dietrofront, ma un rinvio per problemi tecnici. La tassa di 2 euro sui pacchi di provenienza extra-Ue e con un valore inferiore ai 150 euro slitterà al 1° marzo 2026. Lo chiarisce la circolare numero 1 dell'Agenzia delle dogane.La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: In arrivo la demenziale tassa di due euro sui pacchi sotto i 150 euro: un governo sempre più nemico delle classi popolari

Leggi anche: Chi deve pagare la tassa di due euro sui pacchi dal 2026: la novità in Manovra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come funziona e chi dovrà pagarla dal 1° gennaio 2026; Tassa sui pacchi: come funziona, chi la dovrà pagare e perché è un «attacco» ai modelli di Temu e Shein; Nuova tassa sui pacchi: le regole ufficiali delle Dogane; La tassa da 2 euro sui pacchi è ancora in manovra ed è stata approvata. Tra mille problemi.

Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE - Contributo sugli acquisti online fino a 150 euro provenienti da paesi extra europei: 2 euro da pagare a partire dal 15 marzo. fiscoetasse.com

La tassa da 2 euro sui pacchi entra in vigore l’1 gennaio 2026 (ma c’è una buona notizia) - La tassa di 2 euro sui pacchi dal valore inferiore ai 150 euro è uffiicale ed entrerà in vigore l'1 gennaio 2026: ecco cosa cambia e cosa no. tuttoandroid.net