Tassa sui pacchi l' Agenzia delle dogane non è pronta | cosa succede a gennaio e febbraio

A causa di problemi tecnici, l'Agenzia delle dogane ha deciso di rinviare l'entrata in vigore della tassa di 2 euro sui pacchi provenienti da fuori Ue con valore inferiore ai 150 euro. La nuova scadenza è fissata al 15 marzo 2026, evitando così un'immediata applicazione a gennaio e febbraio. Questa misura, originariamente prevista, sarà quindi posticipata per consentire un'implementazione più efficace.

Non un dietrofront, ma un rinvio per problemi tecnici. La tassa di 2 euro sui pacchi di provenienza extra-Ue e con un valore inferiore ai 150 euro slitterà al 15 marzo 2026. Lo chiarisce la circolare numero 1 dell'Agenzia delle dogane.

