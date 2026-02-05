Appello a Bruxelles dagli AD di Volkswagen e Stellantis | Le auto prodotte in Europa devono avere incentivi e trattamento preferenziale

I CEO di Volkswagen e Stellantis fanno appello a Bruxelles: vogliono che le auto prodotte in Europa ricevano incentivi e trattamenti preferenziali. Durante un incontro con i rappresentanti dell’Unione Europea, i dirigenti hanno ribadito che i veicoli europei devono essere favoriti per sostenere l’industria locale. La richiesta arriva in un momento in cui la Commissione ha presentato il nuovo “pacchetto Automotive”, che mira a regolare il settore.

I veicoli prodotti in Europa? Dovrebbero avere un trattamento preferenziale, in accordo con quanto sostenuto dal recente “pacchetto Automotive” prodotto dalla Commissione UE. A chiederlo sono Oliver Blume e Antonio Filosa, ai vertici rispettivamente di Volkswagen e Stellantis, che hanno lanciato un appello alle istituzioni europee per la tutela dell’automotive Made in Europe. Per i due manager, le vetture prodotte nell’Unione che soddisfino determinati criteri ambientali, dovrebbero beneficiare di incentivi all’acquisto nazionali e di corsie preferenziali negli appalti pubblici. Riguardi che, in realtà, sono in larga parte già predisposti da Bruxelles: infatti, fino al 2035 i car makers beneficeranno di “ super crediti ” per le piccole auto elettriche – lunghe fino a 4,2 metri – prodotte nell’Unione Europea e vendute a prezzi accessibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Appello a Bruxelles dagli AD di Volkswagen e Stellantis: “Le auto prodotte in Europa devono avere incentivi e trattamento preferenziale” Approfondimenti su Volkswagen Stellantis Auto, retromarcia Ue: salta lo stop ai motori diesel e benzina nel 2035, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa L’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile. Volkswagen e Stellantis: “Servono incentivi e sussidi per l’elettrica Made in Europe” Volkswagen e Stellantis chiedono incentivi e sussidi per le auto elettriche prodotte in Europa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Volkswagen Stellantis Argomenti discussi: Belgio – Festa di Don Bosco 2026: un appello per un'istruzione inclusiva in Europa - ANS; Giustizia per Niccolò Ciatti, il libro arriva al Parlamento Europeo; Appello Stellantis e Volkswagen alla UE: Aiutateci a salvare la produzione in Europa; Made in Europe, l’appello di Séjourné. A Bruxelles il film 'La valle dei sorrisi', presenti il regista e la protagonistaNell'ambito della rassegna dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles dal tema 'Venezia a Bruxelles. Il film della mostra del cinema all'Istituto', questa sera alle 19 sarà proiettato il ... ansa.it Industria auto UE sotto pressione: appello di Stellantis e Volkswagen a Bruxelles. Bisogna agire subito x.com Bruxelles, ultimo appello: il paracadute c'è, ma noi vogliamo volare (senza fare calcoli) - TuttoAtalanta.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.