Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio dove si vede e a che ora

Oggi, 17 febbraio 2026, un’eclissi solare parziale si verifica perché la Luna si frappone tra il Sole e la Terra, oscurando parzialmente il sole. In alcune zone del paese, il cielo si oscura leggermente, creando un effetto insolito durante la mattinata. La fase principale dell’evento si osserva tra le 9 e le 10 del mattino, quando il nostro satellite copre circa il 60% del sole in alcune regioni del nord Italia.

(Adnkronos) – Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell'evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva. E in questo casa sarà visibile in luogo remoto del nostro pianeta. Classificata a livello globale come un'eclissi solare anulare, caratterizzata dalla formazione di un 'anello di fuoco', non sarà visibile ovunque e nello stesso modo. Un'eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando una frazione o la totalità della luce solare. Nel contesto di un'eclissi solare parziale, la Luna occulta soltanto una porzione del Sole, conferendo al disco solare l'apparenza di un 'morso'.