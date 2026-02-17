A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 17 febbraio avversarie tv streaming
Oggi, martedì 17 febbraio, l’Italia scende sul ghiaccio per affrontare le sue partite ai Giochi di Milano Cortina 2026, una giornata cruciale per la qualificazione alle semifinali del curling. La squadra azzurra cerca di mantenere la testa della classifica, mentre le avversarie puntano a frenare la loro corsa. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai e disponibile anche in streaming su piattaforme online.
Oggi martedì 17 febbraio si entra nelle fasi calde dei round robin nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si intensifica la lotta per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate di questo turno a girone unico aperto a dieci squadre. L’Italia sarà grande protagonista e ci si giocherà tantissimo con la formazione maschile, mentre le donne proveranno a dare una svolta per l’onore di fronte al proprio pubblico. Joel Retornaz e compagni scenderanno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare gli USA in un fondamentale scontro diretto: il quartetto tricolore è obbligato a vincere per continuare a inseguire concretamente l’accesso alla zona medaglie, una battuta d’arresto complicherebbe terribilmente la rincorsa dopo la sconfitta rimediata ieri pomeriggio contro la Cina in maniera inattesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
