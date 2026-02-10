Nuova eclissi solare il 17 febbraio 2026 dove sarà visibile l'anello di fuoco

Il 17 febbraio 2026 gli italiani potranno assistere a un evento raro: un’eclissi di Sole anulare. In quella giornata il cielo si oscurerà e si potrà vedere l’“anello di fuoco”, un fenomeno spettacolare che si verifica quando la Luna copre il Sole lasciando un anello luminoso intorno ai suoi bordi. Molti stanno già organizzando gite fuori porta o cercando i migliori punti di osservazione per non perdere l’occasione di vivere questo spettacolo.

L’eclissi solare totale prevista per il 2 agosto 2027 sarà visibile dall’Italia, offrendo oltre sei minuti di oscuramento.

