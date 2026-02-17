Eclissi solare del 17 febbraio 2026 visibile da Antartide Sudamerica e Africa | l' Italia spera nel 12 agosto

Il 17 febbraio 2026, un'eclissi solare si verifica a causa dell'allineamento tra Sole, Luna e Terra, creando un anello di fuoco che potrà essere osservato in alcune zone remote del pianeta. Questa particolare condizione astronomica sarà visibile principalmente in Antartide, Sud America e Africa, lasciando gli italiani sperare in una prossima occasione, il 12 agosto, quando si prevede un'altra eclissi visibile anche da altre parti del Paese.

Il 17 febbraio 2026 c'è un'eclissi solare. Il fenomeno, che si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, sarà visibile solo in alcune zone del nostro pianeta: in Antartide, tra le ore 13 e le 16, sarà visibile al massimo. Ma una buona parte di questo spettacolo lo si potrà vedere anche in Africa meridionale (compreso il Madagascar) e nell'estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina. Eclissi solare, dove e quando si vede Uno spettacolo non per tutti, purtroppo: anzi a goderne saranno in pochissimi. L'eclissi solare del 17 febbraio 2026, infatti, è visibile solo in alcune zone, peraltro remote, del nostro pianeta.

Il sole si oscura durante l’eclissi del 17 febbraio 2026, causata dalla Luna che copre parzialmente il suo disco, e sarà visibile principalmente dall’Antartide, dal Sudamerica e dall’Africa.

Il 2 agosto 2027 si verifica un’eclissi solare totale, visibile dall’Italia, con una durata massima di circa 6 minuti e 23 secondi.

