Eclissi solare del 17 febbraio 2026 visibile da Antartide Sudamerica e Africa | l' Italia spera nel 12 agosto B

Il sole si oscura durante l’eclissi del 17 febbraio 2026, causata dalla Luna che copre parzialmente il suo disco, e sarà visibile principalmente dall’Antartide, dal Sudamerica e dall’Africa. In Italia, gli astronomi attendono con speranza la prossima possibilità di osservare un evento simile, prevista per il 12 agosto, quando ci sarà un’eclissi di tipo B. La speciale configurazione del cielo del 2026 crea un anello di fuoco, un fenomeno raro che si potrà ammirare solo in alcune aree remote del mondo.

Il 17 febbraio 2026 c'è un'eclissi solare. Il fenomeno, che si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, sarà visibile solo in alcune zone del nostro pianeta: in Antartide, tra le ore 13 e le 16, sarà visibile al massimo. Ma una buona parte di questo spettacolo lo si potrà vedere anche in Africa meridionale (compreso il Madagascar) e nell'estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina.