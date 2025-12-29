Eclissi solare totale 2 agosto 2027 | lo spettacolo più lungo del secolo o quasi visibile dall’Italia
Il 2 agosto 2027 si verifica un’eclissi solare totale, visibile dall’Italia, con una durata massima di circa 6 minuti e 23 secondi. Questo evento rappresenta uno dei più lunghi spettacoli celesti del secolo, offrendo un’occasione unica per osservare un fenomeno astronomico di grande rilevanza. È importante prepararsi adeguatamente per godere di questo momento speciale nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il 2 agosto 2027 il cielo è pronto a regalare uno spettacolo imperdibile: un’eclissi solare totale della durata massima di 6 minuti e 23 secondi. Un tempo lunghissimo, quasi sospeso, che renderà l’evento uno dei più rari e suggestivi mai osservati, che non verrà superato prima del 2114. Cosa succede durante un’eclissi totale. Durante la fase di totalità il Sole verrà completamente coperto dalla Luna e il paesaggio cambierà volto. In pieno giorno, la luce si spegnerà come al tramonto, le stelle faranno la loro comparsa e l’aria si raffredderà improvvisamente. L’orizzonte assumerà tonalità innaturali, con sfumature metalliche e riflessi rosati, creando una sensazione quasi irreale, difficile da raccontare e impossibile da dimenticare. 🔗 Leggi su Panorama.it
