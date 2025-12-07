Supermercati ecco quelli aperti 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio a Milano e Immacolata
Lunedì 8 dicembre in tutta Italia è un giorno festivo perché si celebra il dogma dell'Immacolata Concezione. A Milano è un giorno particolare anche domenica 7 dicembre: è dedicato a Sant’Ambrogio, il patrono della città. Ecco i supermercati che restano aperti in questi due giorni e gli orari che seguono. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Molti supermercati resteranno aperti sia domenica 7 sia lunedì 8 dicembre, ma con orari spesso diversi dalla routine - facebook.com Vai su Facebook
Ecco quali sono i principali supermercati aperti nel giorno della festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre 2025, per recuperare l’ingrediente dimenticato Vai su X