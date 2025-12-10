Mercato di Sant' Ambrogio il 13 dicembre l' inaugurazione

Il 13 dicembre a Firenze si terrà l'inaugurazione del mercato di Sant'Ambrogio, recentemente riqualificato. I lavori di ristrutturazione, investendo circa 1,9 milioni di euro, hanno portato alla realizzazione di nuove coperture esterne, che ospitano nuovamente i banchi di generi alimentari e non alimentari. La riqualificazione mira a valorizzare questo storico punto vendita cittadino.

Firenze, 10 dicembre 2025 - Il 13 dicembre sarà inaugurato il mercato di Sant'Ambrogio, a Firenze, dopo i lavori di riqualificazione che hanno visto la realizzazione delle nuove coperture esterne sotto le quali tornano in questi giorni tutti i banchi del mercato, sia di generi alimentari che non alimentari: l'investimento complessivo è stato di circa 1,9 milioni di euro. La cerimonia sarà alle 9,30 alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, del presidente di Confcommecercio Tocana Aldo Cursano e del presidente del Consorzio Mercato di Sant'Ambrogio Luca Menoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it