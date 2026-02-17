Ecco il piano diabolico del Primo Municipio per cacciare i romani

Il Primo Municipio ha deciso di restringere ulteriormente l’accesso al centro di Roma, causando proteste tra i residenti. La giunta ha approvato un piano che prevede nuove restrizioni e barriere, anche dopo l’introduzione del pass Ztl a mille euro e delle strisce blu a pagamento. La misura mira a limitare il traffico, ma rischia di rendere ancora più difficile la vita dei romani che abitano in zona. Un esempio concreto è la richiesta di installare cancelli e varchi in punti strategici, aumentando le barriere già presenti.

Non sono bastate al Municipio Primo le due misure già annunciate dal Campidoglio - il pass Ztl a mille euro da quest'estate per i veicoli elettrici e le strisce blu a pagamento per quelli «mild hybrid» - la giunta del parlamentino di via Petroselli ha infatti approvato una sorta di lista della spesa con cui chiede a Roma Capitale, di fatto, di barricare sempre di più il centro storico. Con un elenco in dieci punti, la giunta di Lorenza Bonaccorsi ha stilato quelli che sarebbero i «desiderata» dei residenti, che peraltro sono sempre meno. E la sorpresa è che l'atto municipale approvato una settimana fa, il 10 febbraio, contiene proprio i due provvedimenti sulla Ztl disposti con due direttive dall'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, e annunciati dal Comune l'11 febbraio.