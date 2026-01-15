Farla morire in un incidente per incassare 3 milioni Omicidio Franka Ludwig il piano diabolico del manipolatore

Un piano criminale ideato per eliminare Franka Ludwig e ottenere un ingente risarcimento di tre milioni di euro. La vicenda si svolge a Firenze, dove, dopo mesi di preparazione, si scopre il tentativo di mettere in atto un omicidio finalizzato a trarre profitto dalla morte della donna. La polizia sta indagando sui dettagli di questa tragica vicenda, evidenziando i rischi e le conseguenze di comportamenti criminali e manipolazioni.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Un piano diabolico per incassare tre milioni eliminando la compagna, Franka Ludwig, 52 anni, studiato per mesi. Almeno da quando, un mese dopo la nascita del figlio della coppia, dopo una percorso medico all’estero, Emiliano Milza, 51enne chef e imprenditore della ristorazione, accese cinque polizze vita a nome della donna nata a Berlino e ne pagò la prima rata semestrale. Esse, hanno ricostruito le indagini condotte dal pubblico ministero Andrea Cusani, fatte di intercettazioni e 140 testimonianze, avrebbero triplicato il loro valore in caso di morte per incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Farla morire in un incidente per incassare 3 milioni”. Omicidio Franka Ludwig, il piano diabolico del “manipolatore” Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, fermati compagno e amica: “Uccisa per incassare assicurazione milionaria” Leggi anche: Omicidio Franca Ludwig, fermati il compagno e l’amica: «Hanno inscenato un incidente per incassare tre milioni di euro di assicurazione» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Farla morire in un incidente per incassare 3 milioni”. Omicidio Franka Ludwig, il piano diabolico del “manipolatore”. Rita ha solo 70 giorni. Dovrebbe correre, giocare, dormire al sicuro… Invece vive in un pollaio. Non per scelta. Ma perché era l’unico modo per non farla morire in strada. Il suo fratellino è stato adottato.Presto andrà via… E Rita resterà sola. Lei non capisce pe facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.