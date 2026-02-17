Ecco di chi è la colpa se la Milano-Meda diventerà a pagamento
La decisione di rendere la strada Milano-Meda a pagamento è stata presa dal Comune di Milano, che ha motivato la scelta con la necessità di finanziare i lavori di manutenzione. La scelta ha suscitato polemiche tra i cittadini, molti dei quali si chiedono come influirà sulle loro spese quotidiane. La Lega, invece, ha già chiarito che non ha alcuna responsabilità in questa decisione.
Lo spiega in un lungo post il sindaco di Lazzate: un viaggio nel mega progetto tra giunte comunali e regionali degli ultimi 35 anni “Adesso vi spiego di chi è la colpa se la Milano-Meda diventerà a pagamento. Certamente non è colpa della Lega”. A parlare, con un lungo post sui social, è Andrea Monti (sindaco leghista di Lazzate) dopo che l’attenzione sulla vicenda sta diventando sempre più alta. E dopo che, proprio nel piccolo borgo delle Groane, la consigliera Lorella Babetto (Fratelli d’Italia) ha organizzato un incontro proprio sulla Pedemontana e sui costi (e conseguenze) dell’autostrada che per 10 km ingloberà anche la Milano-Meda.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Milano-Meda a pagamento, la strada dell’azione civile
La decisione di mettere a pagamento il tratto di Pedemontana tra Milano e Meda scatena la protesta dei cittadini.
Milano-Meda a pagamento, la protesta: "Scelta assurda che colpisce migliaia di pendolari"
I pendolari della Milano-Meda sono in rivolta.
Possibili disagi lungo la SP 35 "Milano-Meda": 12 e 13 febbraio (h. 21:00 - 6:00) chiusura totale di un tratto della carreggiata nord (dir. Como) fra Varedo e Bovisio M./Binzago, uscita a Varedo e deviazione del traffico su percorsi alternativi bit.ly/M x.com
