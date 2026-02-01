Milano-Meda a pagamento la protesta | Scelta assurda che colpisce migliaia di pendolari

I pendolari della Milano-Meda sono in rivolta. Questa mattina, alcuni di loro si sono radunati all’ingresso della superstrada, in via Bellerio, per dire no al nuovo pedaggio che la Regione Lombardia ha deciso di applicare. La protesta nasce dall’idea che questa scelta penalizza chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio, colpendo migliaia di persone. Gli ex leghisti del Patto per il Nord hanno partecipato con uno striscione e slogan come “No al pedaggio, sì al rispetto dei pendolari”. La decisione regionale ha scatenato proteste immediate, sott

"No al pedaggio, sì al rispetto dei pendolari". Con questo slogan gli ex leghisti del Patto per il Nord si sono riuniti in presidio a Milano, all'imbocco della superstrada Milano-Meda a pochi passi da via Bellerio, per protestare contro la decisione della regione Lombardia di non garantire la.

