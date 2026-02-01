Cuori 3 con Pilar Fogliati e Matteo Martari | le anticipazioni della nuova stagione della serie tv ambientata nel 1974 tra nuove scoperte e amori difficili

Questa sera su Rai 1 torna Cuori con una nuova stagione ambientata nel 1974. Pilar Fogliati e Matteo Martari riprendono i loro ruoli, portando avanti storie di amori complicati e nuove scoperte. La serie si apre con i personaggi alle prese con sfide personali e sentimentali, in un’Italia che cambia velocemente. La prima puntata promette emozioni e colpi di scena, tenendo gli spettatori incollati allo schermo.

È il 1974 l’anno in cui è ambientata la nuova stagione di una delle serie più amate dal pubblico. Cuori 3 inizia oggi, domenica 1 febbraio, in prima serata su Rai 1. In un’epoca di grandi cambiamenti, sia sociali che scientifici, con la rodata regia di Riccardo Donna la serie che vede protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari continua a raccontare l’evoluzione della medicina cardiologica. E lo fa senza trascurare le storie personali dei medici che animano le corsie dell’ospedale Molinette di Torino. Cuori 3 è in tv e in streaming. Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova stagione, che si concluderà il 22 febbraio. 🔗 Leggi su Amica.it

Approfondimenti su Cuori 1974

Pilar Fogliati apre la terza stagione di Cuori con un messaggio forte: le donne non stanno più a guardare.

Ultime notizie su Cuori 1974

