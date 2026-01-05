Addio a Gianluigi Armaroli giornalista del Tg5

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e volto storico del Tg5, riconosciuto soprattutto per i collegamenti dall'Emilia-Romagna. La sua lunga carriera ha contribuito a consolidare il ruolo del giornalismo televisivo in Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per i tanti che lo hanno seguito nel corso degli anni.

Addio a Gianluigi Armaroli, storico corrispondente del Tg5 dall’Emilia Romagna - Il direttore Mimun ha ricordato il giornalista e il suo legame con l’Emilia Romagna. libero.it

Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it

Addio a Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia Romagna del primo Tg5 di Mentana x.com

Lutto al TG5, addio allo storico inviato Gianluigi Armaroli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.