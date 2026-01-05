Addio a Gianluigi Armaroli giornalista del Tg5
È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e volto storico del Tg5, riconosciuto soprattutto per i collegamenti dall'Emilia-Romagna. La sua lunga carriera ha contribuito a consolidare il ruolo del giornalismo televisivo in Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per i tanti che lo hanno seguito nel corso degli anni.
