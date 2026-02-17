È nato a Gaza non può curarsi in Israele | tribunale blocca il viaggio di un bambino palestinese malato di tumore

Una manciata di chilometri separano Mohammed, 5 anni, dalla cure che potrebbero salvargli la vita. Eppure per un palestinese malato o ferito anche un viaggio di nemmeno due ore per spostarsi da un ospedale all’altro può aggiungere un calvario al calvario. Così è accaduto anche a un bambino nato a Gaza ma oggi in Cisgiordania, al quale un giudice israeliano ha negato il permesso di spostarsi a Tel Aviv per ricevere i trattamenti contro il tumore. “È un pericolo per la sicurezza ” è stata la motivazione del tribunale. La storia di Mohammed (nome di fantasia) è stata denunciata dal team legale dell’organizzazione Gisha, che si occupa proprio di difendere e promuovere la libertà di movimento dei palestinesi, e ripresa in Italia da Avvenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi, ospitati in una struttura fatiscente: la denuncia della Comunità Palestinese

Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anniUn tribunale israeliano ha negato a un bambino palestinese di cinque anni la possibilità di ricevere cure contro il cancro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pizzaballa: La tregua non è pace. A Gaza c’è un cessate il fuoco, ma ogni giorno qualcuno continua a morire; Gaza non è Auschwitz. È Auschwitz. Non è meno di Auschwitz; Taysir Batniji, memorie di Gaza; Il calcio torna a Gaza, ma lo sport palestinese è distrutto: Giocare in sicurezza è nostro diritto.

Intervista a due attivisti del Collettivo Da Varese a GazaIn questo periodo in cui sembra che la questione palestinese non interessi più a nessuno, ho intervistato Francesco Scagni e Taqua Abuamra del Collettivo ... pressenza.com

Consiglio per Gaza, membri permanenti e osservatori esterni: chi fa parte del board e come funzionaLo statuto del Board, redatto in un preambolo e 13 capitoli, non prevede espressamente la figura di osservatori ma questa opzione potrebbe rappresentare un escamotage diplomatico per quei Paesi (tra ... msn.com

E mentre tutti festeggiano San Valentino anche qui in canile è nato un amore…Gaza ha accolto la nuova arrivata Pupetta accogliendola sulla propria brandina se non è amore questo… facebook