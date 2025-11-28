Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi ospitati in una struttura fatiscente | la denuncia della Comunità Palestinese
I bimbi, dopo essere stati curati in due ospedali napoletani, sono stati ospitati in una struttura a Portici che, come denunciato dalla Comunità Palestinese della Campania, è fatiscente e pericolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
A Gaza torna il cinema per bimbi: “Ho visto i loro occhi tristi illuminarsi dopo anni di guerra” - la Repubblica Vai su X
In ricordo dei bimbi uccisi a #Gaza le parole di Nicola Guaraldi (Gaza muore disertiamo il silenzio) - facebook.com Vai su Facebook
Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi, ospitati in una struttura fatiscente: la denuncia della Comunità Palestinese - I bimbi, dopo essere stati curati in due ospedali napoletani, sono stati ospitati in una struttura a Portici che, come denunciato dalla Comunità Palestinese ... Secondo fanpage.it
Abdallah, da Gaza a Napoli: rischia la paralisi a 12 anni - Da Gaza al Santobono: nuovo trasferimento sanitario internazionale dalla Striscia di Gaza con un ponte di solidarietà per trasferire al pediatrico di Napoli i bambini vittime della guerra. Lo riporta ilmattino.it
Bimbo di tre anni da Gaza a Napoli, operato al cuore, salvato dai medici del Monaldi - Bimbo palestinese di 3 anni della Striscia di Gaza ha un grave difetto al cuore e rischia la vita. Secondo fanpage.it