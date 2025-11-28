Due bimbi da Gaza a Napoli per curarsi ospitati in una struttura fatiscente | la denuncia della Comunità Palestinese

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bimbi, dopo essere stati curati in due ospedali napoletani, sono stati ospitati in una struttura a Portici che, come denunciato dalla Comunità Palestinese della Campania, è fatiscente e pericolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

