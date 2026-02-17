È nata una superstar Flora vera guerriera | le stelle del freestyle celebrano Tabanelli

Il mondo del freestyle incorona la nostra giovane stella. La diciottenne azzurra Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air a Livigno, la ventitreesima dei nostri Giochi e la prima in assoluto per l’Italia nel freestyle. La storia di Flora, arrivata al suo esordio olimpico con una lesione del legamento crociato del ginocchio destro, non ha colpito solo il pubblico ma anche le sue avversarie, che l’hanno celebrata dopo il podio. I complimenti più grandi sono arrivati dalla superstar cinese Eileen Gu, cinque volte medaglia alle Olimpiadi, ieri seconda nel big air proprio davanti a Tabanelli: "È meraviglioso vedere una superstar nascere sotto i tuoi occhi ed è quello che sta succedendo con Flora, sono davvero orgogliosa di lei e penso che abbia fatto un lavoro straordinario in questa stagione, e sono sicura che continuerà a fare grandi cose". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Flora Tabanelli si sta preparando al ritorno in gara dopo un infortunio.

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nello sci freestyle a Milano Cortina 2026, portando a casa il primo podio importante a soli 18 anni.

È nata una stella! La diciottenne Flora Tabanelli scrive la storia e vince una splendida medaglia di bronzo nel Big Air, a pochi mesi dalla rottura del crociato facebook