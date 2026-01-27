In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Flora Tabanelli si sta preparando al ritorno in gara dopo un infortunio. La atleta azzurra, protagonista del freestyle, lavora con il team a Laax per essere al massimo della forma in vista dei Giochi. Un percorso di recupero e impegno per raggiungere gli obiettivi olimpici e rappresentare l’Italia con determinazione.

Flora Tabanelli si è messa alle spalle l’infortunio al legamento crociato anteriore subito a novembr e e si prepara a tornare in gara in grande stile, proprio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa del mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park&pipe, il circuito che somma i punteggi di Big Air e slopestyle, sarà uno dei punti di riferimento della squadra azzurra. “ All’inizio non è stato semplice, anche perché è arrivato in un momento complicato. Ma un infortunio va accettato. Già dal secondo giorno avevo in mente l’obiettivo di tornare sugli sci il prima possibile: avere un traguardo mi ha aiutata molto, soprattutto dal punto di vista mentale “, aveva raccontato Flora a fine dicembre, sottolineando la forza con cui ha affrontato la fase di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freestyle, Flora Tabanelli e tutti gli azzurri a lavoro a Laax: le Olimpiadi si avvicinano

L'evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

Miro Tabanelli si è qualificato per la finale dello slopestyle a Laax, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle.

