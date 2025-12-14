Morengo è morto l’ex sindaco Gianfranco Radavelli | aveva 65 anni

L'intera comunità di Morengo piange la scomparsa di Gianfranco Radavelli, ex sindaco del paese. Dopo una vita dedicata al servizio pubblico, Radavelli si è spento sabato 13 dicembre a Romano di Lombardia, all'età di 65 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel territorio e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Morengo. La comunità piange Gianfranco Radavelli, ex sindaco del paese. Si è spento sabato 13 dicembre a Romano di Lombardia all'età di 65 anni. Radavelli risiedeva a Morengo. Nato il 23 gennaio 1960 a Soncino, era stato eletto sindaco per la prima volta il 23 aprile 1995, a 35 anni, alla guida di una lista civica. Il 13 giugno 1999 venne poi riconfermato. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in paese. Radavelli lascia la moglie Maria Stella, i figli Luca, Marta e Silvia. I funerali si svolgeranno martedì 16 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Morengo. Il Santo Rosario sarà recitato alle 9,30.