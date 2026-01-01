Da Gigi D' Agostino agli Eiffel 65 fino agli 883 | Copparo accoglie il 2026 a tema ' Anni ' 90'

A Copparo, il 2026 è stato accolto con un evento dedicato agli anni '90, un momento di musica, danza e condivisione. La serata, svoltasi in Piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno celebrato l’inizio del nuovo anno con un’atmosfera di convivialità e ricordi, ripercorrendo le note di artisti come Gigi D'Agostino, Eiffel 65 e gli 883. Un’occasione per rivivere un decennio che ha lasciato un’im

Una notte di energia e divertimento, di musica e di ballo, in una piazza del Popolo gremita, ha salutato il 2026. Una notte indimenticabile quella del Capodanno a Copparo, al ritmo delle hit proposte dal grande spettacolo di 'Voglio Tornare Negli Anni '90', che ha regalato un viaggio travolgente.

