Morto Robert Duvall la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni

Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi. L’attore, noto per aver interpretato personaggi indimenticabili in film come Il Padrino e Apocalypse Now, aveva una carriera lunga più di sessant’anni e aveva recitato in oltre cento pellicole. La sua morte lascia un vuoto nel mondo del cinema, dove era considerato uno dei volti più rappresentativi e rispettati.