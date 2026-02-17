Andrea Pianadei, imprenditore di 88 anni, è morto a causa di problemi di salute, lasciando vuoto nel settore del marmo locale. La sua scomparsa ha colpito molti, poiché gestiva da decenni una delle aziende più conosciute della zona, spesso presente alle fiere di settore.

Lutto in città per la scomparsa di Andrea Pianadei (nella foto), noto commerciante di marmo. Si è spento nei giorni scorsi all’età di 88 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Nazzano. Lascia la moglie Brunella e i figli Federico e Sara. Andrea era considerato un maestro e ha cresciuto intere generazioni di commercianti, che la mattina lo seguivano in cava per imparare i trucchi del mestiere. Brillante imprenditore fu tra i primi a vendere le lastre, e da semplice dipendente di una ditta di marmo aveva creato la sua azienda. Andrea era molto conosciuto e stimato in città, una persona solare e sempre disponibile a dare consigli a chi iniziava a muovere i primi passi nel mondo del commercio marmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E' morto l'imprenditore Andrea Pianadei

È deceduto oggi all’età di 53 anni Giuseppe Sepe, amministratore della Sepe Costruzioni di Napoli.

