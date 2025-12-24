È morto a Montelupone, all’età di 93 anni, Paolo Bontempi, imprenditore maceratese che ha dato vita a un marchio conosciuto a livello internazionale per aver reinventato in versione giocattolo i principali strumenti musicali. La sua intuizione più celebre fu la tastierina, considerata una svolta tecnologica e didattica, tanto da far parlare di “ Metodo Bontempi ”, basato sull’apprendimento intuitivo grazie ai tasti colorati. La nascita del Metodo Bontempi e il successo. Il successo esplose tra gli anni Settanta e Ottanta, quando le tre aziende del gruppo arrivarono a occupare circa 600 lavoratori e i prodotti, fedeli negli aspetti estetici agli strumenti originali, conquistarono mercati ben oltre l’Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto l’imprenditore Paolo Bontempi

Leggi anche: Morto Paolo Bontempi, l’imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini

Leggi anche: Lutto per l’Italia, dolore per moltissimi: addio a Paolo Bontempi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MORTO GUGLIELMO "MIMMO" MAGGIALI Imprenditore e fotografo molto noto. - facebook.com facebook