Morto l’imprenditore Giuseppe Sepe

È deceduto oggi all’età di 53 anni Giuseppe Sepe, amministratore della Sepe Costruzioni di Napoli. L’azienda si occupa di ricostruzione post-sisma e di interventi di sicurezza su edifici danneggiati dai terremoti. La perdita di Sepe rappresenta un momento di riflessione per il settore edile e per la comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto È morto oggi, a 53 anni, dopo una malattia, Giuseppe Sepe, amministratore della Sepe Costruzioni, azienda edile con sede a Napoli specializzata nella ricostruzione post-sisma e negli interventi di messa in sicurezza di edifici lesionati dai terremoti. Campano di origine, ma umbro d’adozione, Giuseppe Sepe era attivo in Umbria sin dalla ricostruzione del terremoto del 1997. La Sepe Costruzioni è attualmente impegnata in diversi cantieri a Norcia, tra cui uno degli interventi più complessi e rilevanti della ricostruzione e cioè la messa in sicurezza e la ricostruzione del municipio, edificio di grande valore storico, sotto il quale sono stati installati oltre 60 isolatori sismici, collocati al di sotto di una struttura risalente tra il XIII e il XIV secolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

