È morto l’attivista statunitense per i diritti dei neri Jesse Jackson

Jesse Jackson, attivista statunitense per i diritti civili, è morto a 84 anni a causa di problemi di salute, dopo aver dedicato tutta la vita alla lotta contro il razzismo e le ingiustizie. Jackson ha partecipato alle marce di Martin Luther King e ha cercato di diventare presidente degli Stati Uniti due volte, senza riuscirci. La sua morte rappresenta una perdita importante per il movimento per i diritti civili nel paese.

È morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti dei neri negli Stati Uniti e due volte candidato alle primarie del partito Democratico per le elezioni presidenziali negli anni Ottanta, un periodo in cui per le persone afroamericane era ancora molto difficile partecipare alla vita pubblica e politica degli Stati Uniti. Nato in South Carolina nel 1941, negli anni Sessanta partecipò a numerose proteste assieme a Martin Luther King Jr., fra cui alla celebre marcia da Selma a Montgomery, in Alabama, per il diritto di voto.