Jesse Jackson, noto attivista per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. Jackson aveva dedicato la sua vita alle battaglie per l’uguaglianza, partecipando attivamente alle marce e alle manifestazioni vicino a Martin Luther King. Durante la sua carriera, aveva anche corso due volte per la presidenza americana, cercando di portare le istanze dei gruppi emarginati sulla scena nazionale. Una delle sue frasi più ricordate è diventata un simbolo del suo impegno.

Roma, 17 febbraio 2026 - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo", di legge nel comunicato "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto Jesse Jackson, paladino dei diritti civili. Le battaglie vicino a Martin Luther King, le corse per la presidenza Usa, la frase celebre

Jesse Jackson è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una lunga battaglia contro una malattia cardiaca.

Jesse Jackson, noto attivista dei diritti civili, è deceduto oggi all’età di 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.