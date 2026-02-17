È morto Jesse Jackson paladino dei diritti civili Dalle battaglie vicino a Martin Luther King alle corse per la presidenza Usa

Jesse Jackson è morto a 84 anni a causa di complicazioni legate a una lunga battaglia contro una malattia cardiaca. La sua morte arriva dopo anni di impegno nel movimento per i diritti civili, iniziato negli anni Sessanta accanto a Martin Luther King. Jackson ha dedicato la vita alla lotta contro le ingiustizie, organizzando proteste e campagne di sensibilizzazione, e ha anche cercato di diventare presidente degli Stati Uniti due volte.

Roma, 17 febbraio 2026 - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo", di legge nel comunicato "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

