È morto Jesse Jackson icona dei diritti civili

Jesse Jackson è morto a causa di problemi di salute legati all’età, lasciando un segno profondo nel movimento per i diritti civili. La sua carriera si è intrecciata con quella di Martin Luther King Jr., di cui è stato stretto collaboratore. Jackson ha dedicato la vita a combattere le ingiustizie e a promuovere l’uguaglianza, diventando una voce riconosciuta a livello internazionale. Negli ultimi anni, aveva continuato a sostenere le campagne elettorali e le battaglie sociali, anche attraverso le sue attività politiche e spirituali.

Da collaboratore di Martin Luther King Jr. a icona dei diritti civili: la vita e l’eredità di Jesse Jackson. È morto martedì all’età di 84 anni Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, come annunciato dalla sua famiglia. “Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo ”, ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota. Nato a Greenville, nella Carolina del Sud, Jackson ha raggiunto la notorietà durante l’era dei diritti civili lavorando a stretto contatto con Martin Luther King Jr. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

