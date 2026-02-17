È morto Jesse Jackson icona dei diritti civili negli Stati Uniti

È scomparso all’età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, uno dei più influenti attivisti per i diritti civili negli Stati Uniti e protagonista della politica americana degli anni Ottanta. Jackson è stato due volte candidato alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali, sfidando un’epoca in cui l’accesso alla vita politica per gli afroamericani era ancora fortemente limitato. Nato nel 1941 in South Carolina, Jesse Jackson crebbe in un contesto segnato dalla segregazione razziale. Negli anni Sessanta, si unì attivamente al movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King Jr. 🔗 Leggi su Billipop.com

Jesse Jackson è morto a 84 anni, causando tristezza tra chi lo conosceva come una voce forte per i diritti civili.

Jesse Jackson, il noto attivista per i diritti civili, è deceduto ieri a 84 anni a causa di una malattia neurodegenerativa che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.

