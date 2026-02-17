È morto Jesse Jackson icona dei diritti civili negli Stati Uniti
Jesse Jackson, noto attivista per i diritti civili, è morto all’età di 84 anni a causa di complicazioni legate a una lunga battaglia contro il tumore. La sua scomparsa, avvenuta ieri, ha suscitato commozione tra i sostenitori e ha portato alla luce il suo impegno nella lotta contro la discriminazione. Jackson aveva dedicato la vita a migliorare le condizioni degli afroamericani, partecipando a numerose manifestazioni e campagne di sensibilizzazione.
È scomparso all’età di 84 anni il reverendo Jesse Jackson, uno dei più influenti attivisti per i diritti civili negli Stati Uniti e protagonista della politica americana degli anni Ottanta. Jackson è stato due volte candidato alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali, sfidando un’epoca in cui l’accesso alla vita politica per gli afroamericani era ancora fortemente limitato. Nato nel 1941 in South Carolina, Jesse Jackson crebbe in un contesto segnato dalla segregazione razziale. Negli anni Sessanta, si unì attivamente al movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King Jr. 🔗 Leggi su Billipop.com
