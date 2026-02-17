È morto Jesse Jackson addio al revendo icona dei diritti civili | aveva 84 anni

Jesse Jackson è morto martedì a 84 anni, dopo aver combattuto lungamente per i diritti civili. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa, ricordando il suo impegno come attivista, ministro battista e due volte candidato alla presidenza. Jackson aveva dedicato la vita a sostenere le minoranze e a promuovere l’uguaglianza, lasciando un segno forte nella storia americana.

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all’età di 84 anni, ha comunicato la sua famiglia. Lo afferma la famiglia, come riporta Nbc News. «Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo», ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota. Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell’era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr.🔗 Leggi su Open.online

