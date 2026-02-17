È morto il reverendo Jesse Jackson simbolo storico dei diritti civili
Il reverendo Jesse Jackson è morto martedì a 84 anni, a causa di complicazioni legate a una malattia. La famiglia ha confermato la sua scomparsa, ricordandolo come uno dei leader più influenti della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Jackson, noto per aver guidato proteste e campagne di sensibilizzazione, aveva dedicato tutta la vita alla promozione dell’uguaglianza e della giustizia sociale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aveva 84 anni: l'annuncio della famiglia. Il reverendo Jesse Jackson, tra le figure più rappresentative del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto martedì all'età di 84 anni. A darne notizia è stata la sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale, ripreso dai media americani. Ministro battista, attivista instancabile e due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Jackson ha dedicato la sua vita alla lotta contro le discriminazioni e alla difesa delle comunità più vulnerabili. Il ricordo dei familiari: "Una guida per gli oppressi". Nel messaggio diffuso dopo la sua scomparsa, i familiari hanno sottolineato la dimensione pubblica e morale del suo impegno: "Nostro padre è stato un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo", si legge nella nota.
