Taleggio il corpo senza vita di un uomo trovato lungo la provinciale

Un uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di lunedì 5 gennaio lungo la provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, nella località Ponte del Becco. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso. La comunità è stata informata dell’accaduto, mentre si attendono eventuali sviluppi.

Taleggio. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di lunedì 5 gennaio ai bordi della provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio, in località Ponte del Becco. Ancora poche e frammentarie le informazioni a disposizione. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un uomo sulla quarantina, pare di origine straniera anche se non ancora identificato, notato da un passante in uno spiazzo attorno alle 8.30: immediato l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112, che tramite la centrale di Areu ha inviato sul posto il personale medico e i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Trovato il corpo senza vita di un uomo nel fiume Leggi anche: Varese Ligure, trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Taleggio, un corpo senza vita sul ciglio della strada - Un è stato trovato morto sul ciglio della strada in località Ponte del Becco, lungo la provinciale tra San Giovanni e Taleggio. ecodibergamo.it

