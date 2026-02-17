Carnevale di Viareggio | oggi Martedì Grasso quinto corso mascherato diretta tv su Rai3

Il Carnevale di Viareggio ha acceso i riflettori sulla sua quinta sfilata di maschere, perché il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare l’evento dal weekend. Oggi, in pieno Martedì Grasso, le maschere colorate sfileranno lungo i viali a mare, mentre gli spettatori si preparano a seguire la diretta su Rai3. La pioggia del mattina ha fatto slittare le prove, ma le grandi caricature di cartapesta sono pronte a sorprendere il pubblico.

VIAREGGIO (LUCCA) – Continua la grande festa del Carnevale di Viareggio 2026. Dopo il quarto corso mascherato di domenica 15 febbraio che ha fatto registrare il tutto esaurito sui viali a mare baciati dal sole, l’attenzione si sposta sui due appuntamenti decisivi che chiuderanno questa edizione. Oggi, 17 febbraio, Martedì Grasso e l’ultima sfilata di sabato 21 febbraio (in notturna) saranno determinanti per stabilire vincitori, promozioni e retrocessioni. Oggi andra in scena il quinto Corso Mascherato. Alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà ufficialmente il via alla sfilata delle opere allegoriche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio: oggi Martedì Grasso quinto corso mascherato, diretta tv su Rai3 Martedì grasso, tutto pronto per il quinto corso mascherato. Carnevale di Viareggio protagonista anche in diretta tv Il Carnevale di Viareggio si prepara a vivere un altro momento di festa, con il quinto corso mascherato che si terrà martedì 17 febbraio. Carnevale di Viareggio 2026, comincia lo spettacolo. Primo corso mascherato: la diretta Oggi a Viareggio è iniziato ufficialmente il Carnevale 2026. Carnevale di Viareggio 2025 - 4°Corso Mascherato Fotografico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il 4° Corso Mascherato; Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO; Carnevale di Viareggio, i carri sfidano il maltempo e sfilano in notturna; Carnevale di Viareggio, oltre 100.000 persone sul lungomare per i carri. Carnevale di Viareggio in diretta: sole e tanta gente. Applausi per i carri, i grandi protagonistiIl quarto corso mascherato: visitatori da ogni dove sulla costa viareggina per l’evento. Gli altri appuntamenti saranno martedì 17 febbraio e sabato 21 con il gran finale e la premiazione ... msn.com Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareAlle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata dei 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, insieme alle pedane aggregative fuori conco ... firenzepost.it Martedì grasso: tra poche ore, sfilata di "conclusione" del Carnevale di Tempio. Il vento farà la voce grossa solo stanotte, nell'immediato. Domani mattina inizierà una rapida decelerazione che proseguirà nel pomeriggio. Nelle ore pomeridiane non è prevista p - facebook.com facebook Martedì Grasso al #TeatroSanCarlo! Il 17 febbraiodalle h.18.30, in occasione della recita di #Falstaff, vi aspettiamo al Salone degli Specchi per un brindisi di #Carnevale. Indossate una maschera, ispirandovi al celebre verso dell’opera di #Verdi: Tutto nel x.com