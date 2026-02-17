Il caso Bastoni ha portato alla luce ancora una volta le tensioni tra i tifosi e il difensore dell'Inter, alimentando le polemiche sulla qualità del calcio italiano. I sostenitori si sono scagliati contro il giocatore, accusandolo di scarsa dedizione e poca personalità in campo. La discussione si è infiammata sui social, dove molti commentatori evidenziano come questa situazione rappresenti un esempio della mediocrità diffusa nella Serie A.

Non credo servissero ulteriori elementi a conferma di quanto sia mediocre la Serie A, ma dopo il caso-Bastoni posso tranquillamente affermare che ogni dubbio è stato fugato. Non sto per lanciarmi nell’ennesimo pippone moralista sui valori dello sport morti a San Siro, là dove (è stato scritto, giuro) pochi giorni prima si era celebrato lo spirito olimpico (e che palle), né farò una tirata pretesca sul buon esempio che i calciatori dovrebbero dare ai giovani che li tifano – sono calciatori, non professori, con buona pace dei genitori che guardano le partite coi figli perché vengano educati (è stato scritto anche questo) – né tanto meno vi ammorberò con l’utopico auspicio che nessuno inganni più arbitro e avversari su un campo da calcio, come se praticare lo sport più seguito al mondo fosse una gara a chi più è stato concepito senza peccato (vi do una notizia scioccante, in questi giorni di retoriche erezioni olimpiche: c’è chi inganna anche negli sport “minori”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E basta con ’sto Bastoni, mica è un comico di destra invitato a Sanremo

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarciAndrea Pucci ha deciso di lasciare la partecipazione a Sanremo, rinunciando ufficialmente all’ultimo minuto.

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci oltre a Lillo come co-conduttore: "Sono unico comico di destra"Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.