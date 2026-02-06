Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo. La decisione ha sorpreso molti, anche perché Pucci si definisce “l’unico comico di destra”. Conti ha condiviso la notizia sui social, lasciando intuire che ci saranno altre sorprese per le serate del festival.

Carlo Conti ha annunciato due nuovi co-conduttori, due comici per le serate di mercoledì 25 e giovedì 26 del Festival di Sanremo 2026. Si tratta di Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo) e Andrea Pucci, che si è autodefinito “l’unico comico di destra” in un’intervista. Nel video pubblicato sui social, Conti lascia intendere che a breve ci saranno nuove sorprese tra co-conduttrici e ospiti speciali. Conti annuncia nuovo co-conduttore di Sanremo Chi è Andrea Pucci, "l'unico comico di destra" Le critiche per le battute sessiste Conti annuncia nuovo co-conduttore di Sanremo Tramite Instagram, Carlo Conti annuncia due nuovi co-conduttori per Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci oltre a Lillo come co-conduttore: "Sono unico comico di destra"

Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie.

