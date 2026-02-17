Paulo Dybala ha spiegato che il suo segreto per evitare infortuni è il Pilates, una disciplina che pratica regolarmente. Durante un'intervista sul canale di Agustín Creevy, ex rugbista argentino, l’attaccante ha raccontato come questa attività lo aiuti a mantenere il corpo in forma e a prevenire problemi muscolari. Ha anche condiviso un dettaglio sulla sua routine, che include il consumo quotidiano di “mate”, la bevanda tipica argentina, che Ronaldo apprezza spesso prima degli allenamenti.

In un’intervista intima e profonda rilasciata sul canale YouTube di Agustín Creevy, leggenda del rugby argentino, Paulo Dybala ha aperto le porte della sua vita privata e professionale, offrendo uno spaccato inedito che va oltre il rettangolo verde. Il numero dieci della Roma ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi sulla sua attuale esperienza nella Capitale sotto la guida di Gasperini, il rapporto con le icone del calcio mondiale e la gestione di un fisico tanto talentuoso quanto fragile. La metamorfosi muscolare: il pilates come terapia. Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda la gestione della tenuta fisica, da sempre il tallone d’Achille del fuoriclasse di Laguna Larga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Sololaroma.it - Dybala si svela: il pilates contro gli infortuni e il segreto del "mate" di Ronaldo

