Infortuni e contratto in scadenza | Dybala è un caso Si riparla del Boca | addio già a gennaio?

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala, in scadenza di contratto, è al centro di voci di mercato e di possibili sviluppi con il Boca Juniors. L’attaccante argentino, legato al club di Buenos Aires da forti sentimenti, potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, alimentando discussioni sul suo futuro e sui contatti rinnovati con il team dei suoi sogni.

In Argentina si racconta di rinnovati contatti col Boca Juniors, il club che è sempre stato nel cuore di Paulo e dove gioca il suo fraterno amico Paredes. Il club giallorosso risparmierebbe quasi 4 milioni netti di ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

