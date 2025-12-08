Infortuni e contratto in scadenza | Dybala è un caso Si riparla del Boca | addio già a gennaio?

Paulo Dybala, in scadenza di contratto, è al centro di voci di mercato e di possibili sviluppi con il Boca Juniors. L’attaccante argentino, legato al club di Buenos Aires da forti sentimenti, potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, alimentando discussioni sul suo futuro e sui contatti rinnovati con il team dei suoi sogni.

In Argentina si racconta di rinnovati contatti col Boca Juniors, il club che è sempre stato nel cuore di Paulo e dove gioca il suo fraterno amico Paredes. Il club giallorosso risparmierebbe quasi 4 milioni netti di ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infortuni e contratto in scadenza: Dybala è un caso. Si riparla del Boca: addio già a gennaio?

Approfondisci con queste news

Poca Joya. Dybala ha realizzato un solo gol in campionato ed ha già saltato 7 partite per infortunio. Il contratto dell'argentino è in scadenza a giugno 2026, difficilmente verrà rinnovato. La Roma deve voltare pagina? - facebook.com Vai su Facebook

Conclusa positivamente la consultazione sull'Ipotesi di accordo per il rinnovo del #Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di proprietari di fabbricati. Questo l'esito delle consultazioni territoriali avviate all'indomani della firma. Tra le novità introdot Vai su X

Infortuni e contratto in scadenza: Dybala è un caso. Si riparla del Boca: addio già a gennaio? - In Argentina si racconta di rinnovati contatti col Boca Juniors, il club che è sempre stato nel cuore di Paulo e dove gioca il suo fraterno amico Paredes. Scrive msn.com