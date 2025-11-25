Huawei annuncia la serie Mate 80 e il nuovo pieghevole Mate X7 con chip Kirin e connettività satellitare

HUAWEI presenta la serie Mate 80 e il nuovo pieghevole Mate X7 con design premium, chipset Kirin e funzioni satellitari. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Huawei annuncia la serie Mate 80 e il nuovo pieghevole Mate X7 con chip Kirin e connettività satellitare

Contenuti che potrebbero interessarti

Google annuncia la compatibilità tra Quick Share e AirDrop; altri smartphone Android presto supporteranno la funzione. Tempistiche ancora da definire. - facebook.com Vai su Facebook

AYANEO annuncia il suo primo smartphone "pensato davvero per i giocatori" Vai su X

Huawei svela la nuova gamma di dispositivi premium: Mate 80, Mate X7, MatePad Edge e wearable innovativi - Dallo smartphone di punta Mate 80 al pieghevole Mate X7, dal tablet MatePad Edge agli auricolari FreeBuds Pro 5 e allo smartwatch WATCH Ultimate 2, Huawei presenta una gamma completa di dispositivi al ... Scrive news.fidelityhouse.eu

Huawei Mate 80 Pro Max lancia sul mercato Apple iPhone 17 Pro Max con una batteria massiccia, un display da 8.000 nit e due fotocamere con teleobiettivo periscopico - Huawei ha rilasciato il Mate 80 Pro Max nel suo mercato nazionale, con numerosi aggiornamenti rispetto al Mate 70 Pro Plus dello scorso anno. Secondo notebookcheck.it

Huawei Mate 80: primo sguardo ufficiale alla nuova serie prima del lancio - Huawei ha finalmente alzato il sipario sulla nuova famiglia Mate 80, aprendo i preordini in Cina e mostrando per la prima volta tutti e quattro i modelli che co ... tecnoandroid.it scrive