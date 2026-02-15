Pino Colizzi è morto a 88 anni, lasciando un segno indelebile nel mondo del doppiaggio. La sua scomparsa, causata da problemi di salute, è stata annunciata dai familiari questa mattina. Colizzi ha prestato la voce a grandi attori come Robert De Niro, Michael Douglas e Franco Nero, contribuendo a rendere memorabili molti film italiani e internazionali. Con la sua voce, ha accompagnato intere generazioni di spettatori, diventando uno dei nomi più riconoscibili nel settore.

Pino Colizzi, doppiatore di De Niro, Douglas, Franco Nero, si è spento all'età di 88 anni dopo una vita dedicata al cinema A 88 anni si è spento Pino Colizzi, doppiatore molto rinomato in Italia dato che ha prestato per anni la sua voce a Robert De Niro in Italia, grazie alla sua bravura è stato anche direttore del doppiaggio. Ma vanta anche una lunga carriera da attore in film come: Baciamo le mani, Dicembre, Alaska e tanti altri. E in serie come: La piovra, Il bello delle donne, Carabinieri, ecc. Pino Colizzi è nato a Roma il 12 novembre 1937, da padre romano e madre foggiana ed inizia ad entrare nel mondo teatrale a 17 anni a Bari per poi diplomarsi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Pino Colizzi, il doppiatore di De Niro

Pino Colizzi, il noto doppiatore romano, è morto a 88 anni.

Pino Colizzi, il doppiatore noto per aver dato voce a Robert De Niro e Michael Douglas, è morto a 88 anni a causa di problemi di salute.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.