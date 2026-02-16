Robert Duvall addio a un gigante del cinema | 95 anni di talento e intensità

Robert Duvall è morto domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di complicazioni legate all’età. L’attore, noto per aver interpretato ruoli memorabili come il tenente colonello Kilgore in

Addio a Robert Duvall, Maestro del Cinema Americano: Un’Icona Scompare a 95 Anni. Robert Duvall, una delle figure più emblematiche del cinema americano, si è spento domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, all’età di 95 anni. L’attore, celebre per ruoli indimenticabili in film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, lascia un vuoto incommensurabile nel mondo dello spettacolo, un’eredità di versatilità, intensità e profonda umanità. Gli Inizi e la Formazione: Dalla Guerra di Corea alla Scena di New York. Nato a San Diego, in California, il 5 gennaio 1931, Robert Duvall ha vissuto un’infanzia nomade, influenzata dalla carriera militare del padre.🔗 Leggi su Ameve.eu

