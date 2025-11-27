Su Jmail copia di Gmail online tutte le mail di Epstein ecco gli italiani citati Conte Draghi Briatore

Si chiama Jmail ed è una copia graficamente gemella di Gmail: due sviluppatori americani hanno avuto cura di inserire tutte le mail del finanziere Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto misteriosamente in carcere. La pubblicazione di questi documenti è stata approvata con un voto unanime, aprendo al pubblico materiale che potrebbe gettare nuova luce sul coinvolgimento di politici, uomini di finanza e persino insospettabili come Noam Chomsky. Su Jmail tra gli uomini politici italiani non c’è solo l’allora premier italiano, che Donald chiamava “Giuseppi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Su Jmail (copia di Gmail) online tutte le mail di Epstein, ecco gli italiani citati (Conte, Draghi, Briatore..)

