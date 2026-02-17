Due arresti per furto a pochi metri in pieno centro a Milano

A Milano, due persone sono state arrestate per furto nel cuore della città. La prima aveva strappato lo zaino a un turista, mentre la seconda aveva preso un profumo da un negozio vicino. Entrambi i fatti sono avvenuti in breve tempo e a pochi passi l’uno dall’altro.

Una ragazza che aveva rubato uno zaino e un uomo che stava cercando di rubare un profumo sono stati arrestati a Milano dalla polizia locale Una aveva strappato lo zaino a un turista, l'altro aveva rubato un profumo in un negozio. A distanza di poco tempo e nel raggio di pochi metri, in pieno centro a Milano. Entrambi sono finiti arrestati dagli agenti di polizia locale, presenti sul posto per i normali controlli. Il primo episodio in corso Vittorio Emanuele. Una ragazza bulgara di 21 anni ha rubato lo zaino, strappandolo a un turista, e ha fatto per scappare, ma gli agenti l'hanno bloccata e arrestata per furto con destrezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Erchie, palazzina crolla a pochi metri dal Comune: tragedia sfiorata in pieno centroQuesta mattina, una palazzina nel centro di Erchie ha ceduto parzialmente, a pochi metri dal Municipio.

Furto con spaccata in centro: vetrina rotta a calci, due arrestiDue uomini di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino dopo aver rotto una vetrina a calci durante un furto in via San Vincenzo.

