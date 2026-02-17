Due arresti per furto a pochi metri in pieno centro a Milano
A Milano, due persone sono state arrestate per furto nel cuore della città. La prima aveva strappato lo zaino a un turista, mentre la seconda aveva preso un profumo da un negozio vicino. Entrambi i fatti sono avvenuti in breve tempo e a pochi passi l’uno dall’altro.
Una ragazza che aveva rubato uno zaino e un uomo che stava cercando di rubare un profumo sono stati arrestati a Milano dalla polizia locale Una aveva strappato lo zaino a un turista, l'altro aveva rubato un profumo in un negozio. A distanza di poco tempo e nel raggio di pochi metri, in pieno centro a Milano. Entrambi sono finiti arrestati dagli agenti di polizia locale, presenti sul posto per i normali controlli. Il primo episodio in corso Vittorio Emanuele. Una ragazza bulgara di 21 anni ha rubato lo zaino, strappandolo a un turista, e ha fatto per scappare, ma gli agenti l'hanno bloccata e arrestata per furto con destrezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Erchie, palazzina crolla a pochi metri dal Comune: tragedia sfiorata in pieno centroQuesta mattina, una palazzina nel centro di Erchie ha ceduto parzialmente, a pochi metri dal Municipio.
Furto con spaccata in centro: vetrina rotta a calci, due arrestiDue uomini di 30 e 47 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Torino dopo aver rotto una vetrina a calci durante un furto in via San Vincenzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Due arresti per furti con scasso nel Luganese; Furti di auto di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno: due arresti, veicoli smontati; Carbonia, tentato furto in un condominio: due arresti; Furto con spaccata in centro: vetrina rotta a calci, due arresti.
Furti a Bergamo, Treviolo e Curno, smontavano auto di lusso pezzo per pezzo: due arrestiIn manette due cittadini albanesi di 37 e 34 anni: il primo si trova in carcere, il secondo agli arresti domiciliari. Prese di mira Mercedes e Audi, rubata anche una Fiat 500L per gli spostamenti ... bergamonews.it
Pezzi di lavandini, tubi di metallo e tanto rame: due arresti, recuperato materiale rubato per oltre 25mila euroTrovati in possesso di grossi quantitativi di rame e di metalli e per questo arrestati dalla polizia di Stato a Torino. Si tratta di un cittadino rumeno di 37 anni arrestato per resistenza a pubblico ... torinotoday.it
Trattore rubato nascosto nel canneto: due arresti Beccati nella campagne di Ramacca... LEGGI L'ARTICOLO facebook