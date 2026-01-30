Erchie palazzina crolla a pochi metri dal Comune | tragedia sfiorata in pieno centro

Questa mattina, una palazzina nel centro di Erchie ha ceduto parzialmente, a pochi metri dal Municipio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. La struttura si è improvvisamente inclinata, facendo crollare alcune parti dell’edificio. I residenti hanno chiamato i soccorsi, che hanno messo in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa al traffico mentre le squadre di tecnici verificano i danni e le cause del cedimento.

Si sarebbe potuto trasformare in una tragedia il grave cedimento strutturale che ha interessato nella tarda mattinata di ieri un'abitazione nel cuore del centro storico di Erchie. Intorno a mezzogiorno, in via Roma, a pochissimi metri dalla sede del Comune, una parte consistente di un edificio attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione è improvvisamente crollata, riversando una pioggia di macerie e detriti direttamente per strada. Il dramma Al momento del crollo, alcuni operai erano impegnati nelle attività di cantiere all'interno dello stabile quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici, una porzione importante della muratura ha ceduto di schianto.

