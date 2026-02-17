Dubai | Eala batte Paolini l’azzurra in crisi Match point sprecati e stagione difficile per la numero uno italiana

Jasmine Paolini ha perso contro Alexandra Eala a Dubai, un risultato che riflette la crisi di rendimento dell’italiana. La giovane filippina ha approfittato degli errori dell’avversaria per conquistare il passaggio al turno successivo del torneo WTA. La partita si è conclusa con due set combattuti, ma alla fine Eala ha prevalso senza troppi problemi nel primo, mentre Paolini ha tentato di rimanere in partita nel secondo, senza riuscirci.

Paolini Ko a Dubai: Eala Stacca il Passaggio, l’Azzurra Affronta una Crisi di Rendimento. Dubai, 17 febbraio 2026 – Jasmine Paolini ha ceduto il passo alla giovane promessa Alexandra Eala al primo turno del torneo WTA di Dubai, chiudendo un incontro combattuto con il punteggio di 6-1, 7-6(5). La sconfitta segna l’ennesimo passo falso per la numero uno del tennis italiano in un inizio di stagione caratterizzato da difficoltà e risultati al di sotto delle aspettative. Dominio Iniziale e Reazione nel Secondo Set. L’incontro, durato un’ora e 41 minuti, ha visto la tennista filippina imporsi con una prestazione convincente, mentre Paolini ha mostrato evidenti difficoltà nella prima frazione di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: azzurra in campo a brevePaolini ed Eala si affrontano oggi a Dubai nel torneo WTA 2026, dopo che Paolini ha vinto il suo ultimo match. LIVE Paolini-Eala 1-6, 6-7, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: altra sconfitta per l’azzurraJasmine Paolini ha perso contro Eala 1-6, 6-7, durante il torneo WTA di Dubai, a causa di un momento difficile nel secondo set. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paolini: Non sarà facile il match con Eala, spero di ritrovare le migliori sensazioni; WTA 1000 Dubai, il tabellone e le possibili avversarie di Jasmine Paolini; WTA Dubai: Eala sfiderà Paolini, Fernandez rimonta Samsonova. Bene Krejcikova e Shnaider; WTA Dubai 2026, il tabellone di Paolini: le avversarie dal 1° turno alla finale. Jasmine Paolini si smarrisce contro Alexandra Eala ed esce di scena nel 2° turno a DubaiNon è un buon momento per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 8 del ranking mondiale, è stata sconfitta all’esordio del WTA 1000 di Dubai dalla filippina ... oasport.it LIVE Paolini-Eala, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: azzurra in campo tra non moltoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 La campionessa degli Australian open Rybakina ha vinto il primo set sull'australiana Birrell. Poi tocca a ... oasport.it Termina al secondo turno il percorso di Jasmine Paolini a Dubai, fermata da Eala per 6-1, 7-6. facebook Un'ottima Alexandra Eala mette fine al percorso di Jasmine Paolini a Dubai @BMWItalia x.com