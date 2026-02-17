Dubai | Badosa ennesimo stop e preoccupazioni fisiche Jovic sorprende e si fa strada nel torneo WTA

Paula Badosa si è fermata ancora una volta a Dubai a causa di problemi fisici, alimentando le preoccupazioni sul suo stato di salute. La tennista spagnola, che aveva già affrontato in passato diverse difficoltà, ha dovuto abbandonare il match durante il torneo, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori incertezza. Nel frattempo, Luka Jovic sta sorprendendo nel torneo WTA, dimostrando di avere una buona forma e di saper affrontare con sicurezza le avversarie più esperte. Dubai si conferma un campo difficile, dove molti giocatori devono fare i conti con infortuni e sfide impreviste.

Dubai, WTA: l'incubo Badosa e le nuove speranze del circuito. Dubai, Emirati Arabi Uniti – Il torneo WTA di Dubai si sta rivelando un banco di prova particolarmente impegnativo per le tenniste, segnato da un'ondata di ritiri e infortuni. Al centro dell'attenzione, la condizione fisica precaria di Paula Badosa, costretta a un nuovo stop, mentre emergono nuove figure come Iva Jovic, Jessica Pegula ed Elena Rybakina, pronte a competere per il titolo. Badosa, una carriera a rischio: l'ennesimo stop a Dubai. È un'immagine che si ripete, purtroppo, nel percorso di Paula Badosa. A Dubai, la tennista spagnola è stata costretta al ritiro durante il match contro Elina Svitolina, a causa di un problema fisico.