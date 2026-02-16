Dubai | Bencic torna a brillare Raducanu e Ostapenko sorprese Jovic e Tauson avanzano nel WTA 1000

A Dubai, la vittoria di Belinda Bencic nel torneo WTA 1000 è stata possibile grazie alla sua determinazione nel recuperare uno svantaggio, mentre Emma Raducanu e Jelena Ostapenko sono state eliminate dopo partite sorprendenti. La svizzera ha dimostrato di saper reagire, conquistando il match contro avversarie favorite. Nel frattempo, Raducanu e Ostapenko sono uscite di scena, lasciando spazio a nuove speranze per le altre giocatrici in corsa. Jovic e Tauson, invece, sono riusciti a passare il turno e si preparano alle prossime sfide.

Sorprese a Dubai: Bencic Rinasce, Raducanu e Ostapenko Out nel WTA 1000. Il WTA 1000 di Dubai ha visto un avvio di torneo ricco di sorprese, con la svizzera Belinda Bencic che ha dimostrato una notevole capacità di rimonta, mentre le attese Emma Raducanu e Jelena Ostapenko sono state eliminate. Avanzano anche Iva Jovic e Clara Tauson, pronte a contendersi un posto tra le migliori del torneo che si svolge negli Emirati Arabi Uniti, offrendo spunti interessanti per il futuro del circuito femminile. Bencic Risorge dalle Ceneri: Una Rimonta di Carattere. Belinda Bencic ha compiuto un'impressionante inversione di tendenza nel suo match contro Jessica Bouzas Maneiro, chiudendo l'incontro con il punteggio finale di 2-6, 6-1, 6-2.