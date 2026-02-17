Droni pattuglie congiunte e IA Ecco la risposta del Viminale ai sabotaggi ferroviari

Il Ministero dell’Interno ha deciso di intervenire immediatamente dopo gli attacchi ai binari, che hanno causato gravi interruzioni e ritardi. Per contrastare i sabotaggi, il governo utilizza droni, pattuglie congiunte e sistemi di intelligenza artificiale. Questi strumenti vengono impiegati per monitorare le linee ferroviarie e individuare tempestivamente eventuali minacce. La presenza di forze specializzate si rafforza anche con l’uso di tecnologie avanzate e pattugliamenti condivisi tra diverse forze di sicurezza. Un esempio concreto sono i droni che sorvolano le tratte più vulnerabili, consentendo interventi rapidi

Tecnologia, presidio fisico e cooperazione operativa diventano gli assi portanti della risposta istituzionale ai recenti sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria, in particolare lungo l’Alta Velocità. Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito al Viminale sotto la presidenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha esaminato ieri un pacchetto di misure volto a rafforzare la protezione delle infrastrutture considerate sensibili. Le misure sul tavolo. Al centro del confronto, al quale hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia, dell’intelligence e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l’introduzione di strumenti di sorveglianza più avanzati e di modelli di presidio integrato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Droni, pattuglie congiunte e IA . Ecco la risposta del Viminale ai sabotaggi ferroviari Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia Il Viminale ha deciso di intensificare le misure di sicurezza dopo alcuni tentativi di sabotaggio ai treni ad alta velocità. Treni,Viminale: "Droni, Ia e pattuglie" Il Viminale ha deciso di intensificare i controlli nei punti strategici delle ferrovie dopo i recenti atti di vandalismo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia; Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia; Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia; Droni, Ai e pattuglie congiunte: le misure del Viminale contro i sabotaggi sui binari. Droni, pattuglie congiunte e IA . Ecco la risposta del Viminale ai sabotaggi ferroviariTecnologia, presidio fisico e cooperazione operativa diventano gli assi portanti della risposta istituzionale ai recenti sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria, in particolare lungo l’Alta ... formiche.net Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia(Adnkronos) – Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l’impiego dell’intelligenza artificiale, pattuglie congiunte Fs Security–Forze dell’ordin ... msn.com Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia x.com Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l’impiego dell’intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security–Forze dell’ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete de facebook